Возачи упозорење! Обустава саобраћаја на Мањачи

Аутор:АТВ редакција
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Проходност већине путних праваца у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ је задовољавајућа, уз изузетак дионица на којима је због санационих радова измијењен режим вожње и регулисан привременом сигнализацијом, чије је поштовање обавезно, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Из АМС-а возачима скрећу пажњу на могуће одроне на дионицама у усјецима.
Без обзира на временске и саобраћајне услове, возачима се савјетује да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, избјегавају ризична претицања и поштују саобраћајне прописе.
Због бојевог гађања на војном полигону Мањача данас и сутра од 8.00 до 19.00 часова биће обустављен саобраћај на регионалном путу Српске Топлице-Чађавица, дионица Хан Кола-Стричићи. За вријеме обуставе, саобраћај ће се одвијати алтернативним путним правцем Хан Кола-Леденице-Стричићи.
Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић и Велика Кладуша. На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 30 минута.
Из АМС-а подсјећају да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Хроника
Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај
Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, гдје је постављена привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно, а предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
Измијењен је режим сабраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини-хидроелектране Крупац до 5. септембра.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука гдје долази до застоја због дугих колона возила.
Измјењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац због реконструкције надпутњака изнад наведене дионице пута.
Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина је ограничена на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Друштво
Повољно стање безбједности у Српској
На магистралном Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.
На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани, преноси Срна.
У ФБиХ је због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
због радова на санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
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