Logo

Возачи упозорење! Обустава саобраћаја на Мањачи

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 07:43

Коментари:

0
Возачи упозорење! Обустава саобраћаја на Мањачи
Фото: АТВ

Проходност већине путних праваца у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ је задовољавајућа, уз изузетак дионица на којима је због санационих радова измијењен режим вожње и регулисан привременом сигнализацијом, чије је поштовање обавезно, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Из АМС-а возачима скрећу пажњу на могуће одроне на дионицама у усјецима.

Без обзира на временске и саобраћајне услове, возачима се савјетује да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, избјегавају ризична претицања и поштују саобраћајне прописе.

Због бојевог гађања на војном полигону Мањача данас и сутра од 8.00 до 19.00 часова биће обустављен саобраћај на регионалном путу Српске Топлице-Чађавица, дионица Хан Кола-Стричићи. За вријеме обуставе, саобраћај ће се одвијати алтернативним путним правцем Хан Кола-Леденице-Стричићи.

Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић и Велика Кладуша. На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 30 минута.

Из АМС-а подсјећају да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Удес код маркета Ђурић у Бањалуци

Хроника

Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, гдје је постављена привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно, а предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.

Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.

Измијењен је режим сабраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини-хидроелектране Крупац до 5. септембра.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука гдје долази до застоја због дугих колона возила.

Измјењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац због реконструкције надпутњака изнад наведене дионице пута.

Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина је ограничена на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.

На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

полиција

Друштво

Повољно стање безбједности у Српској

На магистралном Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани, преноси Срна.

У ФБиХ је због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.

На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

због радова на санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај

Мањача

обустава саобраћаја

Коментари (0)

Прочитајте више

Љубиша Ћосић на Палма отварање кружног тока

Градови и општине

"Изградња кружне раскрснице на Палама, почетак реконструкције комплетне дионице пута"

20 ч

0
Пале отварање кружног тока 28.7.2026

Градови и општине

Кружни ток на Палама званично отворен за саобраћај

22 ч

1
Пале руководство Српске

Градови и општине

Руководство Српске у Палама, пуштање у саобраћај кружне раскрснице вриједне милион КМ

22 ч

0
Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена

Хроника

Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена

1 д

0

Више из рубрике

Црква

Друштво

Славимо Свештеномученика Антиногена: На данашњи дан обавезно изговорите ову молитву

4 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Јутро сунчано и свјеже, али током дана "пакао"

4 ч

0
Земљотрес у Сарајеву

Друштво

Земљотрес рано јутрос затресао БиХ

4 ч

0
Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

Друштво

Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

4 ч

0

  • Најновије

11

40

Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

11

36

Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

11

32

Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

11

29

Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

11

25

БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима