Земљотрес рано јутрос затресао БиХ

Земљотрес јачине 3,1 степен по Рихтеровој скали погодио је рано јутрос подручје источно од Сарајева, показују подаци Европско-медитеранског сеизмолошког центра.

Према информацијама ЕМСЦ-а, потрес је регистрован у 2:21 сати по УТЦ времену, односно у 4:21 сати по локалном времену. Епицентар је лоциран 12 километара источно од Сарајева, односно 166 километара сјеверозападно од Подгорице, на дубини од шест километара.

Бројни грађани пријавили су да су осјетили подрхтавање тла. На страници ЕМСЦ-а до сада су забиљежена 183 коментара, док је више од 490 корисника пријавило да је осјетило земљотрес.

Међу коментарима грађана наводи се да се у Лукавици осјетило "осјетно осцилирање и присутан звук", док је један корисник из насеља Кобиља Глава написао: "Кратко, али јако. Центар Сарајева."

За сада нема информација о евентуалној материјалној штети или повријеђеним особама.

(Кликс)