Филип Костић у Холандији послије 12 година?

Коментари:0
Филип Костић налази се на листи жеља ПСВ-а, који би га вратио у Холандију.
Наиме, српски репрезентативац је слободан играч, што и те како одговара екипи из Ајндховена, а двије стране се увелико налазе у контакту.
Ако не буде имао превисоке захтјеве Костић, могао би да се врати у Холандију послије 12 година, када је био члан Гронингена.
Шушка се да би Интер могао да крене по Ивана Перишића, те би се тако широм отворила врата рођеном Крагујевчанину да дође у ПСВ.
Вјерују у Ајндховену да нешто слично могу да добију и од Костића који је три године млађи, али и даље у одличној физичкој спремни.
Најновије
11
40
11
36
11
32
11
29
11
25
Тренутно на програму