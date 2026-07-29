Logo

Филип Костић у Холандији послије 12 година?

29.07.2026 07:41

Коментари:

0
Филип Костић у Холандији послије 12 година?
Фото: Tanjug/AP/Alberto Mariani

Филип Костић налази се на листи жеља ПСВ-а, који би га вратио у Холандију.

Наиме, српски репрезентативац је слободан играч, што и те како одговара екипи из Ајндховена, а двије стране се увелико налазе у контакту.

Ако не буде имао превисоке захтјеве Костић, могао би да се врати у Холандију послије 12 година, када је био члан Гронингена.

Шушка се да би Интер могао да крене по Ивана Перишића, те би се тако широм отворила врата рођеном Крагујевчанину да дође у ПСВ.

Вјерују у Ајндховену да нешто слично могу да добију и од Костића који је три године млађи, али и даље у одличној физичкој спремни.

Подијели:

Таг :

Филип Костић

Коментари (0)

Више из рубрике

Судија Жоао Пињеиро из Португала даје црвени картон швајцарском играчу Брелу Емболоу (7) током четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026. године.

Фудбал

Скандал за ФИФА – због тога је оштећена Швајцарска

4 ч

0
Аки Самуелсен из екипе Мјелби слави након што је постигао гол за вођство од 1:0 на првој утакмици другог кола квалификација за Лигу шампиона између Мјелбија и Линколн Ред Импса, одиграној у Селвесборгу (Шведска) у уторак, 21. јула 2026. године.

Фудбал

Нови највећи успех клуба из села са 1.500 становника

13 ч

0
Предсједник Ђани Инфантино говори током конференције за новинаре на стадиону у Мексико Ситију, у сриједу, 10. јуна 2026. године, дан уочи уводне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Јужне Африке.

Фудбал

Ђани Инфантино наводно спремио нуклеарни удар на фудбал

18 ч

0
Зидан званично преузео Француску!

Фудбал

Зидан званично преузео Француску!

1 д

0

  • Најновије

11

40

Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

11

36

Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

11

32

Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

11

29

Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

11

25

БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима