ФСБ: Издата међународна потјерница за оснивачем Телеграма

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оснивач месинџера Телеграм Павел Дуров, који је оптужен за помагање терористичких активности у кривичном поступку, стављен је на међународну потјерницу, саопштила је данас руска Федерална служба безбедности (ФСБ).
Према подацима ФСБ-а, администрација месинџера Телеграм није уклонила канале, четове и ботове које су активно користиле украјинске обавјештајне агенције за планирање саботажа и терористичких напада у Русији, масовних убистава и сајбер превара, што је резултирало бројним људским жртвама, укључујући жене и дјецу, и материјалном штетом од милијарде долара, преноси агенција РИА Новости.
Шеф администрације Телеграма, Павел Дуров, оптужен је у кривичном поступку за помагање терористичким активностима према руском Кривичном законику, наводи се у саопштењу.
Телеграм је апликација за размјену порука која омогућава размјену порука и медијских датотека у многим форматима. Креирао ју је 2013. године Павел Дуров, оснивач друштвене мреже ВКонтакте.
Телеграм има више од милијарду активних корисника мјесечно, наводи агенција РИА Новости.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
40
11
36
11
32
11
29
11
25
Тренутно на програму