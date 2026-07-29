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ФСБ: Издата међународна потјерница за оснивачем Телеграма

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:41

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ФСБ: Издата међународна потјерница за оснивачем Телеграма

Оснивач месинџера Телеграм Павел Дуров, који је оптужен за помагање терористичких активности у кривичном поступку, стављен је на међународну потјерницу, саопштила је данас руска Федерална служба безбедности (ФСБ).

Према подацима ФСБ-а, администрација месинџера Телеграм није уклонила канале, четове и ботове које су активно користиле украјинске обавјештајне агенције за планирање саботажа и терористичких напада у Русији, масовних убистава и сајбер превара, што је резултирало бројним људским жртвама, укључујући жене и дјецу, и материјалном штетом од милијарде долара, преноси агенција РИА Новости.

Шеф администрације Телеграма, Павел Дуров, оптужен је у кривичном поступку за помагање терористичким активностима према руском Кривичном законику, наводи се у саопштењу.

Телеграм је апликација за размјену порука која омогућава размјену порука и медијских датотека у многим форматима. Креирао ју је 2013. године Павел Дуров, оснивач друштвене мреже ВКонтакте.

Телеграм има више од милијарду активних корисника мјесечно, наводи агенција РИА Новости.

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Тагови :

Павел Дуров

Међународна потјерница

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