Нетанјаху: Идeм у Њуjoрк без обзира на позиве Мамданија да ме ухапсе

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да нема намјеру да отказује своју посјету Њујорку у септембру, упркос поновљеним позивима градоначелника тог града Зохрана Мамданија на његово хапшење.
У данас објављеном интервјуу за "Фокс њуз", Нетанјаху, који је јуче боравио у посјети Вашингтону, рекао је да ће у септембру присуствовати засједању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку.
"Идем у Њујорк. Рећи ћу истину пред тим изабраним званичником који сије мржњу и хушка једну групу Њујорчана против осталих. Он их окреће против њујоршких Јевреја", рекао је Нетанјаху.
Мамдани одавно критикује Нетанјахуа због, како наводи, злочина које израелске снаге чине у војним операцијама у Гази и Либану, а недавно га је назвао "ратним злочинцем" и "идејним творцем стравичног геноцида над палестинским народом", преноси Срна.
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