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Пронађено 14 угинулих слонова, покренута хитна истрага

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 07:29

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Слонови су велике животиње из фамилије Elephantidae из реда Proboscidea. Три врсте су тренутно признате: афрички слон , афрички шумски слон, и азијски слон.
Фото: pexels/Serafina Jacobson-Walsh

На југу Кеније, у близини Националног парка Амбосели, пронађено 14 угинулих слонова различите доби и пола, због чега је покренута хитна истрага.

Из Кенијске службе за заштиту дивљине рекли су да стручњаци прегледају угинуле животиње, преноси Би-Би-Си.

Службеници истичу да у овој регији деценијама није забиљежен помор слонова оваквих размјера, посебно зато што су власти на том подручју успјешно сузбиле криволов.

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Узорци ткива послати су у лабораторије како би се утврдило да ли је смрт посљедица болести, тровања или неког другог фактора.

Парк и његова околина, познати као екосистем Амбосели, велико су подручје уз границу с Танзанијом и познати по богатом животињском свијету.

Према подацима организације "Амбосели Труст фор Елепхантс", која прати кретање животиња, у екосистему Амбосели је до прошле године било више од 2.000 слонова, преноси Срна.

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Тагови :

Кенија

Слон

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