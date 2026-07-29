Пронађено 14 угинулих слонова, покренута хитна истрага

Аутор:АТВ редакција
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На југу Кеније, у близини Националног парка Амбосели, пронађено 14 угинулих слонова различите доби и пола, због чега је покренута хитна истрага.
Из Кенијске службе за заштиту дивљине рекли су да стручњаци прегледају угинуле животиње, преноси Би-Би-Си.
Службеници истичу да у овој регији деценијама није забиљежен помор слонова оваквих размјера, посебно зато што су власти на том подручју успјешно сузбиле криволов.
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Узорци ткива послати су у лабораторије како би се утврдило да ли је смрт посљедица болести, тровања или неког другог фактора.
Парк и његова околина, познати као екосистем Амбосели, велико су подручје уз границу с Танзанијом и познати по богатом животињском свијету.
Према подацима организације "Амбосели Труст фор Елепхантс", која прати кретање животиња, у екосистему Амбосели је до прошле године било више од 2.000 слонова, преноси Срна.
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