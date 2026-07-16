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Тајна комуникације слонова: Поруке шаљу вибрацијама кроз земљу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:22

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Слон
Фото: pexels/ Joost van Os

Слонови су познати по томе што међусобно комуницирају на великим удаљеностима помоћу нискофреквентних звукова који путују кроз ваздух.

Међутим, научници су открили да ове животиње користе још један, још занимљивији начин комуникације – вибрације које се шире кроз земљу.

Ти сеизмички таласи настају приликом кретања и преносе се од стопала, преко ногу и костију лобање, све до унутрашњег уха. На тај начин слонови могу да примају сигнале и на удаљеностима већим од десет километара. Ријеч је о такозваном слушању путем коштане проводљивости, које им омогућава да осјете вибрације које људи не могу да региструју.

Веће уши и снажније кости доносе предност

Истраживачи су анализирали кости средњег уха слонова и упоредили их са људским, како би утврдили због чега су слонови толико осјетљиви на ниске фреквенције.

Испоставило се да су њихове кости средњег уха чак девет пута теже, док су бубне опне око седам пута веће него код човјека.

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Захваљујући таквој грађи, вибрације се ефикасније преносе до унутрашњег уха, гдје се претварају у нервне сигнале. Научници сматрају да управо то омогућава слоновима да региструју веома слабе и ниске звукове који путују на великим удаљеностима.

Посебан мишић појачава „природни пријемник“

Додатну предност слоновима даје способност да по вољи затворе ушни канал, што људи не могу. Истраживачи вјерују да се на тај начин смањује утицај спољашњих звукова, док се вибрације које стижу кроз кости још боље преносе до унутрашњег уха.

Овај механизам је посебно важан када слонови производе инфразвучне сигнале веома ниских фреквенција, које користе за комуникацију у крду.

Према процјенама научника, затварање ушног канала могло би вишеструко да појача осјетљивост на овакве вибрације.

Иако су потребна додатна истраживања, нови резултати указују да је управо комбинација велике грађе уха, снажних костију и посебног мишића заслужна за јединствен начин на који слонови размјењују информације, чак и када су удаљени више километара једни од других.

(спутник србија)

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Тагови :

Слон

Земља

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