Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил

Извор:

АТВ

09.02.2026

16:37

Коментари:

0
Педесетдвогодишњи рибар погинуо је након што га је напао крокодил док је бјежао од крда слонова у источној Замбији, саопштила је полиција.

Дин Ниренда се у сриједу враћао са риболова с двојицом пријатеља када су наишли на слонове.

Почели су бјежати, а Ниренда је скочио у поток у близини ријеке Луангва, пише "ББЦ".

Подгорица Морача

Регион

У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

"Тада га је напао крокодил угризавши га за десно бедро", рекао је новинарима локални полицијски начелник Робертсон Мвимба.

Ова јужноафричка земља има бројну популацију слонова, а сукоби између људи и дивљих животиња посљедњих година однијели су многе животе.

Полиција је саопштила да је Ниренда успио побјећи крокодилу ударајући га штапом који је имао у рукама.

"Извукао се из потока", рекао је Мвимба.

Његова двојица колега рибара, који су све посматрали са удаљености, притекли су му у помоћ и однијели га са обале ријеке док је обилно крварио, преноси државна новинска страница "ЗНБЦ".

"Покушали су зауставити крварење, али је, нажалост, преминуо", додао је полицијски начелник.

Смртоносно крварење

Службеници за заштиту дивљих животиња касније су посјетили мјесто догађаја и пронашли дубоке трагове угриза на рибаровом десном бедру, који су довели до смртоносног крварења.

ЦИК

Република Српска

ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Ријека Луангва, која протиче кроз Национални парк Саут Луангва у Замбији, дом је једне од највећих концентрација нилских крокодила у Африци, наводе заштитари природе.

Од 26 смртних случајева повезаних с дивљим животињама забиљежених 2023. године, 15 је узроковано нападима крокодила, већином дуж ријеке Луангва, према организацији Рисорс Африка, невладиној организацији за очување природе коју води локална заједница.

