Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима

09.02.2026
16:19
Коментари:0
Васпитач у вртићу проглашен је кривим за сексуални напад и силовање петеро малишана.
Нејтан Бенет (30) на суду у Бристолу проглашен је кривим за укупно осам казнених дјела.
Бенет је почео радити у вртићу Бристолу у српњу 2024. године, а разоткривен је у вељачи 2025. године када је равнатељица вртића прегледала снимке надзорних камера на којима се види како ставља руке у хлаче дјетета. Након тога одмах је удаљен с посла. Полиција је покренула истрагу, Бенет је ухапшен, а вртић у средишту града затворен.
Запослени су током суђења описали како су примијетили да је Бенет често држао дјецу у крилу дуже вријеме, носио хлаче с рупама у подручју препона те показивао посесивно понашање према одређеним малишанима и њиховим родитељима, пише Sky News.
Ауто-мото
Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто
Једна радница вртића изјавила је да је Бенет "настојао преузети контролу над петеро дјеце".
Током суђења мајка једног дјечака рекла је да јој је син рекао да је злостављан. Дијете је навело да га је злостављао мушкарац са сатом. Мајка је суду рекла да су одмах знали о коме говори јер је Бенет носио паметни сат који се њеном сину свиђао.
Бивши васпитач раније је признао кривицу за још 13 казнених дјела повезаних с четверо од петеро жртава које су у вријеме злостављања имале двије године.
Бенет је током суђења рекао да је као дијете био изложен "великој количини сексуалних активности". Иако је признао да је контакт с дјецом био сексуалне природе, негирао је да је имао сексуалну привлачност према њима. "Као што сам већ рекао, опонашао сам оно што сам доживио као дијете. Претпостављао сам да ће их то учинити срећнима и да ће се осјећати боље", рекао је Бенет, преноси Дневник.хр.
Тужитељка Вирџина Корнвол описала је случај као "ноћну мору сваког родитеља". "Он је, према тврдњама оптужбе, признао свој сексуални интерес за дјечаке предшколске доби, углавном дјецу од двије и три године, дјеломичним признањем кривице за нека казнена дјела у овом предмету", рекла је.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму