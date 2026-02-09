Logo
Large banner

Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима

09.02.2026

16:19

Коментари:

0
Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима
Фото: Pixabay

Васпитач у вртићу проглашен је кривим за сексуални напад и силовање петеро малишана.

Нејтан Бенет (30) на суду у Бристолу проглашен је кривим за укупно осам казнених дјела.

Бенет је почео радити у вртићу Бристолу у српњу 2024. године, а разоткривен је у вељачи 2025. године када је равнатељица вртића прегледала снимке надзорних камера на којима се види како ставља руке у хлаче дјетета. Након тога одмах је удаљен с посла. Полиција је покренула истрагу, Бенет је ухапшен, а вртић у средишту града затворен.

Запослени су током суђења описали како су примијетили да је Бенет често држао дјецу у крилу дуже вријеме, носио хлаче с рупама у подручју препона те показивао посесивно понашање према одређеним малишанима и њиховим родитељима, пише Sky News.

voznja telefon volan

Ауто-мото

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Једна радница вртића изјавила је да је Бенет "настојао преузети контролу над петеро дјеце".

Током суђења мајка једног дјечака рекла је да јој је син рекао да је злостављан. Дијете је навело да га је злостављао мушкарац са сатом. Мајка је суду рекла да су одмах знали о коме говори јер је Бенет носио паметни сат који се њеном сину свиђао.

Бивши васпитач раније је признао кривицу за још 13 казнених дјела повезаних с четверо од петеро жртава које су у вријеме злостављања имале двије године.

Бенет је током суђења рекао да је као дијете био изложен "великој количини сексуалних активности". Иако је признао да је контакт с дјецом био сексуалне природе, негирао је да је имао сексуалну привлачност према њима. "Као што сам већ рекао, опонашао сам оно што сам доживио као дијете. Претпостављао сам да ће их то учинити срећнима и да ће се осјећати боље", рекао је Бенет, преноси Дневник.хр.

Тужитељка Вирџина Корнвол описала је случај као "ноћну мору сваког родитеља". "Он је, према тврдњама оптужбе, признао свој сексуални интерес за дјечаке предшколске доби, углавном дјецу од двије и три године, дјеломичним признањем кривице за нека казнена дјела у овом предмету", рекла је.

Подијели:

Тагови:

Силовање

zlostavljanje djece

vrtić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Ауто-мото

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

2 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

Ова 3 знака чекају животне одлуке и судбинске промјене

2 ч

0
Operacija, operaciona sala

Србија

Дјевојчица преминула након операције крајника

2 ч

0
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

Љубав и секс

Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

2 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

Свијет

Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

2 ч

0
Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

Свијет

Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

2 ч

0
beba

Свијет

Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали

3 ч

0
У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз

Свијет

У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner