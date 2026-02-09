Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

Извор:
На друштвеним мрежама се појавио снимак инцидента у Венецији, који се догодио када се један трајект отео контроли капетану усљед квара и прегазио неколико гондола због чега су туристи завршили у мору, прије него што је ударио у једну зграду.
Спасиоци су пожурили да извуку туристе из воде, било их је укупно деветоро и прошли су са лакшим повредама. За то вријеме запањени пролазници вриштали су док се хаотична сцена одвијала. Инцидент се догодио у недјељу.
Према локалним медијима, трајект Алилагуна се покварио прије него што је стигао до моста Риалто и капетан није могао да промијени брзине.
Капетан је покушавао са маневром да избјегне околне чамце и гондоле, а након што је трајект ударио у зграду, до њега су убрзо пристала два полицијска пловила, која су га све вријеме пратила.
Ван контроле водени такси је прошао испод лука Риалто, огребао се о мост, прије него што је ударио у пристаниште Фондацо деи Тедесцхи.
Затим је ударио у једну гондолу, а потом у другу која је превозила туристе, преврћући њих и гондолијера у воду. Само неколико тренутака касније, забио се у зграду на Рио делле Посте и на крају се зауставио.
Према локалним извјештајима, девет особа је извучено из воде и збринуто због модрица и раних знакова хипотермије. Локална полицијска јединица за навигацију истражује инцидент.
Снимак судара брзо је постао виралан на друштвеним мрежама, а гледаоци су изразили свој шок.
"Чудо је да нису повријеђени или још горе! То је добра ствар", написала је једна особа.
Друга је додала:
"Превише саобраћаја. Оволико велики бродови не би требало да пролазе кроз Велики канал. То је срамота".
Motoscafo impazzito a #Venezia — 📷 DivErSⒶMeNtE 📷 (@Diversa_Mente) February 9, 2026
Affondate due gondole. Diversi turisti in acqua. pic.twitter.com/j0bzDsj4yh
