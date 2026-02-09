Logo
Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

АТВ

09.02.2026

15:15

Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Пореска управа Републике Српске подсјетила је пореске обвезнике, који имају статус малог пољопривредника, да су дужни да остварени приход у претходној години пријаве Пореској управи до 28. фебруара 2026. године.

Наиме, на основу поднесеног Захтјева за статус малог пољопривредника – Образац 1012 и Изјаве о износу оствареног прихода у претходној години, Пореска управа доноси рјешење о пореској обавези малог пољопривредника. Рок за уплату пореске обавезе по овом основу је 30. јуни текуће за претходну годину.

Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да поштују законом прописане рокове, те да на вријеме подносе пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе и на тај начин избјегну евентуалне санкције због пропуштања рокова, јер циљ Пореске управе Републике Српске није кажњавање пореских обвезника.

