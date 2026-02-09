Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Извор:
АТВ
09.02.2026
15:15
Коментари:0
Пореска управа Републике Српске подсјетила је пореске обвезнике, који имају статус малог пољопривредника, да су дужни да остварени приход у претходној години пријаве Пореској управи до 28. фебруара 2026. године.
Наиме, на основу поднесеног Захтјева за статус малог пољопривредника – Образац 1012 и Изјаве о износу оствареног прихода у претходној години, Пореска управа доноси рјешење о пореској обавези малог пољопривредника. Рок за уплату пореске обавезе по овом основу је 30. јуни текуће за претходну годину.
Свијет
Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали
Пореском обвезнику који испуњава законом прописане услове за плаћање пореза на доходак као мали пољопривредник, а који Пореској управи не поднесе Образац 1012 до 28. фебруара текуће за претходну годину, порез на доходак од пољопривреде се утврђује подношењем Обрасца 1004 - Годишња пореска пријаве за порез на доходак, а који се Пореској управи подноси до 31. марта текуће за претходну годину.
Свијет
У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз
Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да поштују законом прописане рокове, те да на вријеме подносе пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе и на тај начин избјегну евентуалне санкције због пропуштања рокова, јер циљ Пореске управе Републике Српске није кажњавање пореских обвезника.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму