У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз

09.02.2026

15:13

У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз
У нед‌јељу послијеподне на жељезничкој станици Гренхен Норд у Швајцарској пензионер је тешко повријеђен након што га је непознати мушкарац гурнуо на колосијек пред надолазећи воз. Нападач је одмах након инцидента побјегао, саопштила је полиција у Solothurnu.

Према извјештају полиције, непознати мушкарац је прије напада затражио новац од жртве. Неколико тренутака касније гурнуо је пензионера на шине, гд‌је га је захватио надолазећи воз. Хитна служба интервенисала је на мјесту догађаја, а повријеђени је хеликоптером превезен у болницу.

Полиција наводи како је нападач прије инцидента разговарао и с другим особама на подручју станице. Према опису, мушкарац је висок око 180 центиметара, има дугу косу и браду, а код себе је имао руксак. Нападач је након догађаја побјегао према паркингу станице.

ruza ruze

Савјети

У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Полиција у Solothurnu позива све који су свједочили догађају или имају информације о починитељу да се јаве надлежним службама. Истрага је у току.

Слични инциденти у Европи

Инциден подсјећа на смртоносне случајеве у Њемачкој. У августу прошле године, 16-годишња д‌јевојка преминула је на жељезничкој станици Фриедланд у Доњој Саској након што је наводно гурнута под теретни воз. Против 31-годишњег мушкарца подигнута је оптужница за убиство, а он се налази у психијатријској установи.

Сличан случај догодио се и у Хамбургу крајем јануара, када је 25-годишњи мушкарац скочио пред надолазећи подземни воз и повукао младу жену са собом у смрт. Према полицијском извјештају, мушкарац из Јужног Судана и жртва су претходно ушли на станицу независно један о другоме, а напад се догодио непосредно прије доласка воза.

За овај случај надлежна је Mordkommission ЛКА 41, преноси "Fenix-Magazin".

