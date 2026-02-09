Logo
Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

Извор:

СРНА

09.02.2026

12:37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма
Фото: Танјуг/АП

Западни медији избјегавају да објелодане кијевски фашизам својој публици како не би пореметили јавно самозадовољство, посебно игноришући недавно одржан конгрес под називом "Идеологија, теорија и стратегија десничарског покрета" у Кијеву, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Си-Ен-Ен, Би-Би-Си, Си-Би-Си и Цет-Де-Еф и други западни медији су прије неколико дана пропустили одличну прилику да својој публици открију право лице кијевског езотеричног фашизма - у суштини сатанизма", написала је Захарова на "Телеграму".

Захарова је подсјетила да је окупљање украјинских екстремиста одржано у Кијеву у суботу, 7. фебруара.

"У сали се окупио експлозивни коктел псеудорелигиозних превараната и паганских необандерашких снага из украјинске војске, одбрамбене обавјештајне службе и Националних безбједносних снага", истакла је Захарова.

Захарова је навела да је репродукција слике "Распети Христос" Дијега Веласкеза била постављена на бини, окружена постером "Центурије" – нове верзије Организације украјинских националиста /ОУН/ са симболима Христових џелата - вијенцем, мачем и три римска легионарска штита.

Она је нагласила да се Христос у том пакленом окружењу појавио поново разапет.

"Западни медији то никада неће приказати. Они прескачу преносе са централних улица Лавова и Кијева током некромантских маршева разних `центурија` у част својих идеолошких предака, ОУН-УПА /Украјинске побуњеничке армије/", додала је Захарова.

