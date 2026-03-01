САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

Извор:
САД објавиле су је да је у досадашњим нападима погођено 1.000 иранских циљева, међу осталим сједиште Револуционарне гарде, системи противваздушне одбране и локације балистичких ракета.
Наводе да су погођени и бродови и подморнице иранске морнарице, локације противбродских пројектила и војне комуникације.
Навели су и да је у америчко-израелским ваздушним нападима уништено сједиште иранске Револуционарне гарде.
- Револуционарна гарда "убила је више од 1.000 Американаца у посљедњих 47 година. Јуче је велики амерички напад "обезглавио змију". Америка има најмоћније оружане снаге на земљи, а Револуционарна гарда више нема сједиште - навела је америчка команда.
САД истиче да располаже најмоћнијом војском на свијету те поручује да ће наставити дјеловати против пријетњи које долазе из Ирана.
