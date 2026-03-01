Logo
Large banner

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

Извор:

Агенције

01.03.2026

22:11

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

САД објавиле су је да је у досадашњим нападима погођено 1.000 иранских циљева, међу осталим сједиште Револуционарне гарде, системи противваздушне одбране и локације балистичких ракета.

Наводе да су погођени и бродови и подморнице иранске морнарице, локације противбродских пројектила и војне комуникације.

илу-паре-новац-25102025

Друштво

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

Навели су и да је у америчко-израелским ваздушним нападима уништено сједиште иранске Револуционарне гарде.

- Револуционарна гарда "убила је више од 1.000 Американаца у посљедњих 47 година. Јуче је велики амерички напад "обезглавио змију". Америка има најмоћније оружане снаге на земљи, а Револуционарна гарда више нема сједиште - навела је америчка команда.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

САД истиче да располаже најмоћнијом војском на свијету те поручује да ће наставити дјеловати против пријетњи које долазе из Ирана.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чишћење

Савјети

Овај састојак је право благо у кући: Чисти све од пода до плафона

1 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић се није оглашавала цијелу трудноћу, а сада се појавила у сузама

1 ч

0
Аутомобил у пламену

Хроника

Ватра прогутала аутомобил на ауто-путу

2 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића

2 ч

0

Више из рубрике

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

1 ч

0
Израел напао Иран

Свијет

Погођена зграда иранске државне телевизије

3 ч

0
Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Свијет

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

3 ч

0
Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест

Свијет

Јецаји се проламали у студију: Овако је објављена смрт Хамнеија

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner