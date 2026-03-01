Logo
Милица Тодоровић се није оглашавала цијелу трудноћу, а сада се појавила у сузама

Извор:

Телеграф

01.03.2026

21:31

ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Документарни филм "Сале" о Саши Поповићу, изазвао је велику пажњу јавности, а емотивна прича о животу и каријери естрадног мага заокружена је исповијестима породице, пријатеља и најближих сарадника који су подијелили успомене на њега.

Као један од свједока његовог живота, међу саговорницима нашла се и побједница Звезда Гранда Милица Тодоровић која је испричала занимљиву анегдоту која јој је остала у сјећању.

Аутомобил у пламену

Хроника

Ватра прогутала аутомобил на ауто-путу

Милица, која је "одрасла у Гранду", након побједе у популарном такмичењу посебно памти њихова дружења на Бежанијској коси.

- Ми смо доста времена проводили на Бежанији у студију. То су биле ситуације јако занимљиве и смијешне. Остало ми је у глави како је волио да се чешка о прозор. Отвори прозор и каже: "Јао, да ли постоји нешто боље?". Колико сам ја била тада мала, а сјећам се тога. Увијек је био насмијан - присјетила се Милица Тодоровић кроз сузе.

Иначе, ово је њено прво појављивање пред камерама откад се сазнало за њену трудноћи и то да је постала мајка.

"Сале ми је био као други отац"

Милица је испричала како се Саша Поповић залагао за њу.

Ацо Ђукановић

Регион

Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића

- Сале је мени увијек био као други отац, али то је жива истина. Увијек се тако постављао према мени, од самих почетака. Ја сам дошла у Гранд продукцију са 13 година. Увијек кад бих допутовала са мамом из Крушевца он би ме питао: "Како сте путовале? Да ли имате довољно пара? Имате ли гдје да преспавате?" - рекла је Милица Тодоровић, која и даље не може да се помири са Сашиним одласком.

- Не могу то да прихватим уопште... - рекла је Милица у сузама.

Milica Todorović

Saša Popović

