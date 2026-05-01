Logo
Large banner

Бресквица оставила полицајца, па побјегла у Опатију: Да ли је са њом славни кошаркаш Лука Дончић?

01.05.2026 21:59

Коментари:

0
Кошаркаш и пјевачица
Фото: Instagram/Tanjug/AP/

Млада музичка звијезда Анђела Игњатовић, познатија као Бресквица, окончала је петогодишњу емотивну везу са партнером који је запослен као полицајац. Пар је одлучио да прекине заједнички живот и исели се из стана у којем су боравили, уз образложење да њихов однос једноставно више није функционисао.

Прича о њиховом упознавању годинама је интригирала јавност јер подсјећа на филмски сценарио. Пар се срео потпуно случајно када је полиција, ради рутинске контроле, зауставила аутомобил у којем се Анђела налазила са друштвом. Пјевачица је тада први пут угледала свог будућег дечка, а иако током контроле нису комуницирали, она је касније преузела иницијативу. Била је упорна у намјери да ступи у контакт са њим, те му је прва послала поруку, након чега су убрзо започели романсу.

Њен сада већ бивши партнер, који је осам година старији од ње, никада није желио да се медијски експонира, што је пјевачица увијек поштовала чувајући његову приватност. Ипак, често је истицала да јој је он, уз породицу, био највећи ослонац у каријери. Упркос дугогодишњој љубави, веза је доживјела крах, али Бресквица признаје да није особа којој раскиди тешко падају. Недавно је изјавила да вјерује како се све дешава са разлогом и да Бог склања људе из наших живота онда када им ту више није мјесто.

Након раскида, пјевачица је отпутовала у Опатију, одакле се огласила фотографијама на друштвеним мрежама. Управо тај одлазак на одмор покренуо је нове спекулације у јавности, па се њено име поново доводи у везу са кошаркашем Луком Дончићем. Словенац је ван терена од почетка априла због опоравка у Мадриду, а с обзиром на то да се обоје у посљедње вријеме рјеђе оглашавају на мрежама, поједини медији нагађају о њиховом потенцијалном заједничком путовању, иако званичних потврда о томе нема, пише Курир.

Подијели:

Тагови :

Лука Дончић

Бресквица

Анђела Игњатовић Бресквица

Љубавна веза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јелена Карлеуша о новом проблему: Имам двије опције, да се убијем или...

Сцена

Јелена Карлеуша о новом проблему: Имам двије опције, да се убијем или...

7 ч

1
Пјевач Јаков Јозиновић

Сцена

"Одавно се није појавио...": Владо Георгиев говорио о Јакову Јозиновићу, једну ствар му је предложио

8 ч

0
Јана Тодоровић о тешким тренуцима: Боримо се осам година

Сцена

Јана Тодоровић о тешким тренуцима: Боримо се осам година

11 ч

0
Глумац Брус Вилис у бијелој кошуљи гледа у даљину.

Сцена

Породица Бруса Вилиса донијела тешку одлуку

16 ч

0

  • Најновије

22

58

Вјеровали или не: Прва радничка побуна забиљежена у Сребреници у 15. вијеку

22

55

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребна вам је само једна ствар

22

35

Несуђена снајка Ивице Дачића запуцала на свадби

22

05

Нова трагедија у БиХ: Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној незгоди!

22

04

Викенд доноси признања, састанке и нове планове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner