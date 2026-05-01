Бресквица оставила полицајца, па побјегла у Опатију: Да ли је са њом славни кошаркаш Лука Дончић?

Млада музичка звијезда Анђела Игњатовић, познатија као Бресквица, окончала је петогодишњу емотивну везу са партнером који је запослен као полицајац. Пар је одлучио да прекине заједнички живот и исели се из стана у којем су боравили, уз образложење да њихов однос једноставно више није функционисао.
Прича о њиховом упознавању годинама је интригирала јавност јер подсјећа на филмски сценарио. Пар се срео потпуно случајно када је полиција, ради рутинске контроле, зауставила аутомобил у којем се Анђела налазила са друштвом. Пјевачица је тада први пут угледала свог будућег дечка, а иако током контроле нису комуницирали, она је касније преузела иницијативу. Била је упорна у намјери да ступи у контакт са њим, те му је прва послала поруку, након чега су убрзо започели романсу.
Њен сада већ бивши партнер, који је осам година старији од ње, никада није желио да се медијски експонира, што је пјевачица увијек поштовала чувајући његову приватност. Ипак, често је истицала да јој је он, уз породицу, био највећи ослонац у каријери. Упркос дугогодишњој љубави, веза је доживјела крах, али Бресквица признаје да није особа којој раскиди тешко падају. Недавно је изјавила да вјерује како се све дешава са разлогом и да Бог склања људе из наших живота онда када им ту више није мјесто.
Након раскида, пјевачица је отпутовала у Опатију, одакле се огласила фотографијама на друштвеним мрежама. Управо тај одлазак на одмор покренуо је нове спекулације у јавности, па се њено име поново доводи у везу са кошаркашем Луком Дончићем. Словенац је ван терена од почетка априла због опоравка у Мадриду, а с обзиром на то да се обоје у посљедње вријеме рјеђе оглашавају на мрежама, поједини медији нагађају о њиховом потенцијалном заједничком путовању, иако званичних потврда о томе нема, пише Курир.
