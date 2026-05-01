Јана Тодоровић о тешким тренуцима: Боримо се осам година

01.05.2026 13:08

Јана Тодоровић о тешким тренуцима: Боримо се осам година
Фолк пјевачица Јана Тодоровић годинама је у складном браку са Иваном Тодоровићем, са којим има кћерку Кристину Џулијен, и они су јој највећа подршка.

Њен супруг се, иначе, већ неколико година бори са подмуклом болешћу.

Јана је не воли пуно да прича о приватном животу, а њен супруг се ријетко експонира, али је једном приликом испричала да се он већ неко вријеме бори са дијабетесом, преноси Блиц.

илу-хороскоп-15042026

Занимљивости

Шта нам доноси први дан маја: Један знак у центру пажње

"Иван је добио дијабетес и боримо се с тим посљедњих седам-осам година. Он не води баш пуно рачуна о свом здрављу. Изгубио је 40 килограма и много ми је жао. Једноставно је такав и надам се да ће почети да се контролише и да ће све бити у реду", испричала је фолкерка.

