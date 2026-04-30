Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

Аутор:АТВ
Коментари:0
Борис Видовић нашао се у фокусу јавности након што је његово име почело да се доводи у везу са Даром Бубамаром, када су се на друштвеним мрежама појавиле спекулације да је он мушкарац о којем је пјевачица говорила у интимној гласовној поруци.
Ипак, ове тврдње остале су на нивоу нагађања. Видовић, који живи у Словенији, познат је и по учешћу у популарном британском ријалитију "Лове Ајленд", али је његова наводна бивша веза са Даром посљедњих дана привукла далеко већу пажњу.
Градови и општине
Рођен је у Љубљани и препознатљив је у модним круговима јер се бави моделингом, а учествовао је и у више телевизијских формата у региону, нарочито у ријалитијима где је био миљеник женске публике.
Ширу међународну пажњу стекао је учешћем у британској верзији поменуте емисије, гдје је ушао као такозвани "Каса Амор" учесник, формат познат по увођењу нових такмичара са циљем да поремете постојеће односе међу паровима.
Иако није стигао до финала, његово појављивање донијело му је додатну популарност и интересовање публике.
Занимљиво је говори пет језика: словеначки као матерњи, затим хрватски, енглески, шпански, па чак и мало њемачког.
Како су тамошњи медији преносили, представио се као неко ко до тада није био у озбиљној вези јер, како је рекао, брзо губи интересовање.
Сцена
Сам Видовић није директно потврдио везу, али је објавама на друштвеним мрежама, укључујући референце на пјевачицине пјесме, додатно подгријао интересовање јавности.
Са друге стране, она се није јасно изјаснила о његовом идентитету, што је оставило простор за различита тумачења.
У одсуству званичне потврде, прича о њиховом односу остаје дио медијских спекулација, док поменути младић наставља да гради имиџ кроз комбинацију моделинга, ријалити наступа и присуства на друштвеним мрежама.
Ауто-мото
"Дјевојка коју тражим мора имати занимљиву личност. Оно што ме привлачи је осмијех, личност. Препустићу се току, видјећемо шта ће се десити!", рекао је тада, преноси "Телеграф".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
11 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д1
Сцена
3 д0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
20
57
20
49
20
44
20
37
20
29
Тренутно на програму