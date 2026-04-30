Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

Аутор:АТВ
Породиља из Зворника пријавила је полицији бившег послодавца за изнуду, односно да му је сваки мјесец док је била на породиљском одсуству морала враћати 100 марака.
Према информацијама портала "Српскаинфо", породиља је била запослена у једном кафићу у Зворнику.
Породиљи је одлучила да му више не жели враћати новац који њој припада и све је пријавила полицији.
Осим њему, она је дио морала плаћати и рачуновођи у том кафићу.
Како поменути портал сазнаје, очекује се да идуће седмице у полицији буду саслушани и она и власник кафића.
Уколико тужилац одлучи да постоје елементи кривичног дјела, овај случај ће епилог добити на суду.
