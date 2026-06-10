Малољетници на мотоциклу се "закуцали" у аутобус код Новог Пазара

Аутор:АТВ
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Језива саобраћајна незгода догодила се синоћ око 21.45 часова у насељу Селаковац, у близини пумпе Драголовчанин, у којој су повријеђена два малољетна дјечака, а на мрежама се појавио језив снимак самог инцидента.
На снимку се види како мотоцикл, којим је управљао малолетни Д. А. (17), док се на мјесту сувозача налазио његов вршњак Л. З. (17), остварује контакт са аутобусом.
Од удара мотоцикл је завршио уз задњи дио аутобуса, при чему је један од младића пао на коловоз и остао да лежи, док је други успио да одшепа до тротоара гдје се срушио.
Сцена
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Оба младића задобила су повреде и хитно су превезена у здравствену установу ради указивања љекарске помоћи.
Према првим доступним информацијама, њихови животи нису угрожени, али степен њихових повреда није познат.
Како се незванично сазнаје, један од могућих узрока незгоде могла би бити неприлагођена брзина кретања мотоцикла условима на путу. Такође, према првим информацијама, а и како се на снимку може видјети, малољетници у тренутку судара нису носили заштитне кациге.
На мјесту несреће увиђај је обавила саобраћајна полиција, док је мотоцикл привремено одузет како би био подвргнут потребним вјештачењима у оквиру истраге која ће утврдити све околности овог догађаја, преноси Санџак Лајв.
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