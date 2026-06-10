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Отели новац и ствари од суграђанина, па му тражили још пара да му врате предмете

Аутор:

АТВ
10.06.2026 09:39

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић су јуче 09.06.2026. године, ухапсили Х.О. са подручја града Теслића, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело "Разбојништво“.

Наиме, Полицијској станици Теслић је истог дана око 12,40 часова пријављено да је лице Х.О. заједно са још једним малољетним лицем са подручја града Теслића, употребом силе – физичке снаге отуђило одређене предмете, као и одређени износ новца од једног лица из Теслића, након чега су потраживали још новца како би му вратили отуђене ствари, а након што су успјели у својој намјери, удаљили су се у непознатом правцу.

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Брзом и ефикасном реакцијом полицијских службеника, лице Х.О. је лишено слободе.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад по наведеном предмету се наставља.

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С обзиром да је други извршилац малољетно лице, полицијски службеници Полицијске станице Теслић, поступају у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске.

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Тагови :

Разбојништво

Крађа

Пљачка

Полиција

Теслић

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