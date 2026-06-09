Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља

Аутор:АТВ
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Службеник Граничне полиције Босне и Херцеговине убио се из службеног пиштоља, незванично сазнаје „Аваз“.
Према сазнањима „Аваза“, мушкарац је пронађен иза куће. Он је радио на Међународном аеродрому Сарајево.
Јутрос је требао доћи на посао, али се није појавио, а његово тијело је пронађено у дворишту иза куће.
Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:
- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240
- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.
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