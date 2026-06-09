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Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:29

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Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља
Фото: Granična policija BiH

Службеник Граничне полиције Босне и Херцеговине убио се из службеног пиштоља, незванично сазнаје „Аваз“.

Према сазнањима „Аваза“, мушкарац је пронађен иза куће. Он је радио на Међународном аеродрому Сарајево.

Јутрос је требао доћи на посао, али се није појавио, а његово тијело је пронађено у дворишту иза куће.

Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:

- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240

- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Самоубиство

Гранична полиција БиХ

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