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Након свађе пријетио мајци и супрузи да ће им одсјећи главе моторном тестером: Ужас у Барајеву

Аутор:

АТВ
09.06.2026 13:38

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Радник који држи моторну тестеру стоји у шуми, окружен дрвећем по сунчаном дану.
Фото: Ron Lach/Pexels

Мушкарац В. С. (56) ухапшен је у Барајеву након што је мајци и супрузи пријетио моторном тестером!

Како се сазнаје, осумњичени се најприје посвађао са мајком Љ. С. и супругом С. С, а затим је узео моторну тестеру, упалио је и пријетио да ће им одсјећи главе.

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Након тога, он је, како се сумња, супругу ухватио за врат и давио је.

В. С. је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће, уз кривичну пријаву за насиље у породици, бити спроведен у Основно јавно тужилаштво у Младеновцу на саслушање.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Барајево

Пријетње смрћу

Свађа

моторна тестера

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