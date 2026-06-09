Након свађе пријетио мајци и супрузи да ће им одсјећи главе моторном тестером: Ужас у Барајеву

Аутор:АТВ
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Мушкарац В. С. (56) ухапшен је у Барајеву након што је мајци и супрузи пријетио моторном тестером!
Како се сазнаје, осумњичени се најприје посвађао са мајком Љ. С. и супругом С. С, а затим је узео моторну тестеру, упалио је и пријетио да ће им одсјећи главе.
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Након тога, он је, како се сумња, супругу ухватио за врат и давио је.
В. С. је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће, уз кривичну пријаву за насиље у породици, бити спроведен у Основно јавно тужилаштво у Младеновцу на саслушање.
(Телеграф.рс)
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