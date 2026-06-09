Прва правоснажна пресуда Звицеру: Осуђен на 16 година

Апелациони суд Црне Горе правоснажно је осудио вођу "кавачког клана" Радоја Звицера на 16 година затвора за стварање криминалне организације ради међународног шверца кокаина.

Осим Звицера, осуђени су и чланови овог клана Слободан Кашћелан и Игор Божовић на по 13 година затвора, те Милан Вујотић и Драган Кнежевић на по 11 година.

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Апелациони суд одбио је као неосноване жалбе бранилаца и тужилаштва и потврдио пресуду Специјалног одјељења Вишег суда у Подгорици, што је први правноснажно окончан кривични поступак против Звицерове криминалне организације.

Према оцјени Апелационог суда, првостепени суд је утврдио да је Звицер током друге половине 2020. године организовао криминалну групу ради међународног шверца кокаина.

Он је додјељивао задатке припадницима криминалне организације, а његова улога је била да на територији Еквадора и других држава Јужне Америке купује кокаин, ради продаје, по цијени од 5.000 долара по килограму.

Задужен је био и за организацију неовлаштеног транспорта кокаина поморским путем ка Холандији и другим државама Европе, те обезбјеђивање новца за набавку кокаина и покриће трошкова транспорта, преносе црногорски медији.

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Остали оптужени поступали су по његовим наређењима да обезбјеђују новац за куповину кокаина и проналазе превозна средства и лица ради преношења новца за куповину дроге у Црној Гори и у другим државама Европе.

На основу свих доказа, Апелациони суд је закључио да је ова криминална организација формирана с циљем вршења неодређеног броја кривичних дјела неовлаштена производња, држање и стављање у промет дроге како је то утврдио и првостепени суд.

(СРНА)