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Афера ''Тунел'' могла би скупо коштати Црну Гору

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:14

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Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Хапшења у афери „Тунел“, којима се претходна црногорска Влада својевремено похвалила као великим успјехом у борби против криминала, почињу да долазе на наплату.

Виши суд у Подгорици потврдио је пресуду којом је Ивици Пиперовићу досуђена накнада нематеријалне штете у износу од 9.000 евра због неоснованог лишења слободе у трајању од три мјесеца.

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Три мјесеца у притвору без доказа

Пиперовић је био осумњичен да је заједно са осталим окривљенима учествовао у копању тунела до депоа Вишег суда у Подгорици, што је изазвало огромну пажњу јавности.

Од самог почетка негирао је било какву умијешаност у овај случај, а након три мјесеца проведена у притвору пуштен је на слободу.

Када је Основно државно тужилаштво у Подгорици подигло оптужницу у предмету „Тунел“, Пиперовић се није нашао на списку оптужених јер су тужиоци, због недостатка доказа, одустали од његовог кривичног гоњења.

Након тога покренуо је поступак против државе тражећи накнаду штете због неоснованог хапшења и притварања.

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Суд одредио одштету од 9.000 евра

Основни суд у Подгорици дјелимично је усвојио његов тужбени захтјев и досудио му 9.000 евра, иако је тражио 12.000 евра одштете.

Према образложењу суда, накнада је одређена за период од 12. октобра 2023. до 12. јануара 2024. године због:

  1. претрпљених душевних болова,
  2. повреде психичког интегритета,
  3. повреде права на слободу,
  4. повреде части и угледа,
  5. повреде људског достојанства.

Суд је наложио да Министарство правде Црне Горе исплати досуђени износ са законском затезном каматом, која тече од 2. октобра 2024. године, када је поднесен захтјев за накнаду штете.

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Поред тога, држава је обавезана да Пиперовићу исплати и 450 евра на име трошкова поступка.

Држава тражила преполовљену одштету

Заступник државе уложио је жалбу на пресуду, сматрајући да је досуђени износ превисок.

У жалби је предложено да се одштета умањи на 4.500 евра, али је Виши суд одбио такав приједлог и потврдио првостепену одлуку.

Слиједе ли нове тужбе због афере „Тунел“?

Према писању подгоричког „Дана“, ово би могао бити тек први у низу случајева у којима ће држава исплаћивати одштету због поступака вођених у афери „Тунел“.

Уколико буду потврђене ослобађајуће пресуде у овом предмету, нове захтјеве за накнаду штете могли би поднијети и остали оптужени који су у међувремену ослобођени кривице.

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Међу њима су:

Катарина Баћовић, Марјан Вуљај, Никола Милачић, Предраг Миротић, Владимир Ерић, Вељко Марковић, Милан Марковић, Дејан Јовановић.

Уколико њихове ослобађајуће пресуде постану правоснажне, афера „Тунел“ могла би државу коштати далеко више од тренутно досуђених 9.000 евра.

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Тагови :

Црна Гора

Подгорица

афера Тунел

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