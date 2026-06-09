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Мушкарац ухапшен због наношења тешких тјелесних повреда

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:11

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПУ Ново Сарајево ухапсили су мушкарца у Сарајеву због сумње да је нанио тешке повреде другој особи.

Ријеч је о Д.Ч., рођеном 1992. године у Загребу, настањен у Сарајеву.

Ухапшен је ради постојања основа сумње да је починио кривично дјело Тешка тјелесна повреда, на штету Б.Х. из Сарајева. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

Туча

хапшење

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