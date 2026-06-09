Мушкарац ухапшен због наношења тешких тјелесних повреда

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници ПУ Ново Сарајево ухапсили су мушкарца у Сарајеву због сумње да је нанио тешке повреде другој особи.
Ријеч је о Д.Ч., рођеном 1992. године у Загребу, настањен у Сарајеву.
Ухапшен је ради постојања основа сумње да је починио кривично дјело Тешка тјелесна повреда, на штету Б.Х. из Сарајева. Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.
(Аваз)
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