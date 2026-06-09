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Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:20

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Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе Бањалучанина због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога.

Код њега је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на марихуану.

О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје.

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Тагови :

Бањалука

ПУ Бањалука

марихуана

Дрога

хапшење

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