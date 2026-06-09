Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе Бањалучанина због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога.
Код њега је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на марихуану.
О догађају је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
20 ч0
Најновије
13
10
13
04
12
50
12
47
12
45
Тренутно на програму