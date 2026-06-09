Срби у првих пет минута одмора остали без 350 евра: Дочекали их ригорозни грчки саобраћајци

Аутор:АТВ
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Само неколико минута након што су крочили на једно од најпопуларнијих грчких острва, одмор једне српске породице претворио се у праву ноћну мору. Умјесто плаже и опуштања, дочекали су их ригорозни грчки саобраћајци, казна од које се врти у глави и привремено одузимање возачке дозволе!
Групи на Фејсбуку су се јавили туристи који су жељели да подијеле своју причу као драматично упозорење свима који овог љета крећу на море.
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Како наводе, све је почело сасвим безазлено, у близини популарног маркета на Тасосу. Умор након дугог пута и секунда непажње били су довољни за финансијски шок.
„Хтјели смо да свратимо кратко до Лидла. Нисмо видјели знак за забрану скретања улијево, јер је испред нас грчки комби скренуо, па смо по инерцији кренули за њим. У том тренутку нам је и дијете плакало у колима, што нам је додатно пореметило пажњу“, започињу причу ови туристи.
Међутим, грчка саобраћајна полиција није имала нимало разумијевања за умор и породичне околности.
Према ријечима туриста из Србије, полицијска патрола се створила буквално „у секунди“, а приступ органа реда био је изузетно стриктан и непријатан.
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„Као да смо највећи преступници, нељубазно су нам написали казну. Написали смо и жалбу и молбу на лицу мјеста, али ништа није помогло. Уз забрану вожње за возача и одузимање дозволе, хладнокрвно нам је речено да, ако нема других возача у колима, слободно узмемо такси из другог града (Потоса). Рекли су нам да их не интересују никакве околности, да је ово Грчка и да је казна 350 евра!“
Да ствар буде гора, некадашње правило по којем се казна преполовљавала ако се плати у року од неколико дана више не важи. Српски туристи морају да плате пун израз од 350 евра, а због викенда који их је „ухватио“, још увијек нису успјели да подигну своја документа нити да плате глобу.
Ова породица наглашава да њихова објава на друштвеним мрежама и у медијима нема за циљ расправу о томе да ли је казна оправдана или не – свјесни су да је пропис прекршен. Циљ је да сви који возе ка Грчкој извуку поуку из њиховог скупог примјера.
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Не пратите слијепо локалце. То што Грци возе по инерцији и крше сопствене прописе, не значи да полиција неће казнити вас. Умор је највећи непријатељ. Паузе су обавезне пре уласка у туристичка мјеста.
Казне за теже прекршаје (попут проласка кроз црвено, претицања преко пуне линије или непрописног скретања) укључују и скидање таблица и одузимање докумената на лицу мјеста.
(Телеграф.рс)
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