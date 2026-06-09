Logo
Large banner

Разочарење за многе: Јун не доноси вријеме каквом смо се надали?

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:58

Коментари:

0
Киша
Фото: pexels/Lucas Pezeta

Свјежије вријеме у БиХ очекује се од 11. до 23. јуна, најављују метеоролози Федералног хидрометеоролошког завода.

До 10. јуна температуре ће у већем дијелу БиХ досезати до 31°C, а у Херцеговини до 34°C.

Крајем седмице стиже хладнија ваздушна маса уз више облака и повећану могућност падавина.

Од 11. до 23. јуна очекује се осјетно свјежији период широм земље.

Хоће ли се љетне врућине вратити крајем јуна, за сада није познато.

Како додају, до 10. јуна очекиване минималне температуре ваздуха у Босни кретаће се од 11 до 17 степени, а у Херцеговини од 16 до 21 степен.

"Максималне температуре у Босни износиће од 27 до 31, а у Херцеговини од 29 до 34", наводе из ФХМЗ.

Крајем седмице, према њиховим ријечима, очекује се продор хладније ваздушне масе, која ће условити промјену времена у Босни и Херцеговини.

полиција МУП РС

Градови и општине

Акција полиције у Приједору: Од сутра под лупом возачи, пјешаци и бициклисти

"Нестабилније временске прилике, уз више облачности и већу вјероватноћу за падавине, прогнозирају се посебно од послијеподневних сати у сриједу и током четвртка. Уз ову промјену очекују се и ниже температуре зрака, праћене појачаним вјетром сјеверног правца", стоји у прогнози.

"Свјежији период очекује се од 11. јуна до краја прогнозног периода, односно до 23. јуна. Јутарње температуре у Босни кретаће се од 9 до 13, а у Херцеговини од 10 до 15. Током дана, максималне температуре у Босни достизаће до 24, а у Херцеговини до 29", пишу из ФХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Температура

падавине

облачно вријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аеродром Бања Лука

Бања Лука

Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват

4 ч

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Друштво

Обустава жељезничког саобраћаја на пружном прелазу Суво Поље код Добоја

4 ч

0
АМС упозорава возаче: Опрез, могући одрони

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез, могући одрони

5 ч

0
Вријеме

Друштво

Ево какво нас вријеме данас очекује

5 ч

0

  • Најновије

13

10

Уручени аутомобили домовима здравља у Кнежеву, Мркоњић Граду и Челинцу

13

04

Огласила се школа након трагедије: Дјечак (9) се угушио комадом крофне током одмора

12

50

Кошарац: ОХР фалсификује Дејтон, приписао себи статус "ад хок међународне институције"

12

47

Небензја: Преговора нема, Кијев одбацује све услове за мир

12

45

Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner