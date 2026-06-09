Разочарење за многе: Јун не доноси вријеме каквом смо се надали?

Аутор:АТВ
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Свјежије вријеме у БиХ очекује се од 11. до 23. јуна, најављују метеоролози Федералног хидрометеоролошког завода.
До 10. јуна температуре ће у већем дијелу БиХ досезати до 31°C, а у Херцеговини до 34°C.
Крајем седмице стиже хладнија ваздушна маса уз више облака и повећану могућност падавина.
Од 11. до 23. јуна очекује се осјетно свјежији период широм земље.
Хоће ли се љетне врућине вратити крајем јуна, за сада није познато.
Како додају, до 10. јуна очекиване минималне температуре ваздуха у Босни кретаће се од 11 до 17 степени, а у Херцеговини од 16 до 21 степен.
"Максималне температуре у Босни износиће од 27 до 31, а у Херцеговини од 29 до 34", наводе из ФХМЗ.
Крајем седмице, према њиховим ријечима, очекује се продор хладније ваздушне масе, која ће условити промјену времена у Босни и Херцеговини.
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"Нестабилније временске прилике, уз више облачности и већу вјероватноћу за падавине, прогнозирају се посебно од послијеподневних сати у сриједу и током четвртка. Уз ову промјену очекују се и ниже температуре зрака, праћене појачаним вјетром сјеверног правца", стоји у прогнози.
"Свјежији период очекује се од 11. јуна до краја прогнозног периода, односно до 23. јуна. Јутарње температуре у Босни кретаће се од 9 до 13, а у Херцеговини од 10 до 15. Током дана, максималне температуре у Босни достизаће до 24, а у Херцеговини до 29", пишу из ФХМЗ.
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