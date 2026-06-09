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Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:30

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Аеродром Бања Лука
Фото: АТВ

Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват.

Успостављањем нове линије, путницима из БиХ омогућава се брз и ефикасан приступ црногорском приморју.

Истовремено се путницима из Црне Горе отвара директна веза са Бањалуком и ширим регионом.

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Тагови :

аеродром Бањалука

летови

Тиват

путници

Бањалука

Црна Гора

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