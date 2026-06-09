Аутор:АТВ
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Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват.
Успостављањем нове линије, путницима из БиХ омогућава се брз и ефикасан приступ црногорском приморју.
Истовремено се путницима из Црне Горе отвара директна веза са Бањалуком и ширим регионом.
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