Обустава жељезничког саобраћаја на пружном прелазу Суво Поље код Добоја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пружни прелаз у Сувом Пољу на подручју Добоја биће привремено обустављен за друмски и жељезнички саобраћај данас и сутра због планираних инфраструктурних радова, најављено је из Жељезница Републике Српске.
Данас од 8.00 часова до сриједе до 16.00 часова обављаће се замјена туцаника, колосијечних прагова и уградња нових патосница, а учесници друмског саобраћаја биће упућени на најближе алернативне правце.
Ријеч је о пружном прелазу између Добоја и Сочковца.
Друштво
АМС упозорава возаче: Опрез, могући одрони
Жељезнице Републике Српске су за кориснике путничког жељезничог саобраћаја обезбиједиле организован аутобуски превоз док трају инфраструктурни радови, преноси СРНА.
- Унапређење и подизање вишег нивоа безбједности на путним прелазима Жељезнице Републике Српске реализују у складу са финансијским могућностима и планом активности на повећању безбједности одвијања друмског и жељезничког саобраћаја преко путних прелаза - саопштено је из Жељезница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
55
08
52
08
34
08
30
08
21
Тренутно на програму