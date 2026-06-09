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Обустава жељезничког саобраћаја на пружном прелазу Суво Поље код Добоја

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:12

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Жељезнице Републике Српске, воз
Фото: АТВ

Пружни прелаз у Сувом Пољу на подручју Добоја биће привремено обустављен за друмски и жељезнички саобраћај данас и сутра због планираних инфраструктурних радова, најављено је из Жељезница Републике Српске.

Данас од 8.00 часова до сриједе до 16.00 часова обављаће се замјена туцаника, колосијечних прагова и уградња нових патосница, а учесници друмског саобраћаја биће упућени на најближе алернативне правце.

Ријеч је о пружном прелазу између Добоја и Сочковца.

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Жељезнице Републике Српске су за кориснике путничког жељезничог саобраћаја обезбиједиле организован аутобуски превоз док трају инфраструктурни радови, преноси СРНА.

- Унапређење и подизање вишег нивоа безбједности на путним прелазима Жељезнице Републике Српске реализују у складу са финансијским могућностима и планом активности на повећању безбједности одвијања друмског и жељезничког саобраћаја преко путних прелаза - саопштено је из Жељезница.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

Возови

обустављен саобраћај

Добој

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