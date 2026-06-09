АМС упозорава возаче: Опрез, могући одрони

Аутор:АТВ
Коментари:0
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано, повремени застоји могући су у градским срединама и на мјестима радова, а из Ауто-мото савеза Републике Српске скрећу пажњу на могуће одроне.
Магла мјестимично смањује видљивост у котлинама и уз ријечне токове.
Из АМС возаче упозоравају да брзину и начин вожње прилагоде условима на путу и избјегавају ризична претицања.
Због радова у вези са изградњом ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралним путевима на том подручју, преноси СРНА.
У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.
Саобраћај је успорен са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина - Главичице.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један.
Тренутно се обавља реконструкција и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
Друштво
Ево какво нас вријеме данас очекује
Сва возила укупне масе до 3,5 тона усмјеравају се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док се возила укупне масе веће од 3,5 тоне усмјеравају преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Обустава се не односи на возила намијењена за превоз бетона или асфалта.
На дионици магистралног пута Вишеград-Бродар, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова.
На магистралном путу Добро Поље - Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично, једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На дионици пута Укрина-Клупе, у току је и изградња моста преко ријеке Укрине.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента и планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента.
Забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.
Друштво
Бејби бум у Српској: Рођено 30 беба
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично и регулише га саобраћајана сигнализација.
Клизиште је активно и на магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега се савјетује додатни опрез и спорија вожња.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
Због радова на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због клизишта, једном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, а на на регионалном путу Укрина-Горња Вијака саобраћа се наизмјенично, једном траком.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
Друштво
Данас је Свети свештеномученик Терапонт: Вјерује се да његова молитва доноси исцјељење
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ, због радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
55
08
52
08
34
08
30
08
21
Тренутно на програму