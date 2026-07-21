У ријеци Сави пронађена тијела два страна држављана

Аутор:АТВ редакција
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У ријеци Сави у Хрватској пронађена су тијела двојице несталих страних држављана, а за трећим је настављена потрага.
Тројица страних држављана нестала су у ријеци Сави на подручју општине Ругвица, недалеко од Загреба у недјељу, 19. јула, када су ушли у ријеку код мјеста Окуншћак.
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Потрага за трећим несталим сужава се на подручје гдје су пронађена два тијела, преносе хрватски медији.
Према незваничним информацијама ХРТ-а, у ријеци Сави нестало је троје страних држављана из Египта.
(Срна)
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