Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај

Аутор:Огњен Матавуљ
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Снажна експлозија одјекнула је рано јутрос у которварошком насељу Рипиште. Том приликом нико није повријеђен, а шта је изазвало експлозију засада није познато.
У ПУ Бањалука наводе да полицијски службеници предузимају мјере и радње у циљу утврђивања свих околности експлозије.
”Јутрос око 4.45 часова у ПС Котор Варош обратио се М.Б. и пријавио да је непосредно прије пријаве дошло до снажне експлозије у близини његовог стамбеног објекта и ауто-сервиса”, саопштила је ПУ Бањалука
Додају да су доласком на лице мјеста полицијски службеници потврдили наводе пријаве.
”Лице мјеста је обезбјеђено и у току је увиђај. Слиједи предузимање даљих мјера и радњи у циљу утврђивања свих околности наведене експлозије”, наводе у полицији.
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