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Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај

Аутор:

Огњен Матавуљ
21.07.2026 10:52

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Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај
Фото: ATV

Снажна експлозија одјекнула је рано јутрос у которварошком насељу Рипиште. Том приликом нико није повријеђен, а шта је изазвало експлозију засада није познато.

У ПУ Бањалука наводе да полицијски службеници предузимају мјере и радње у циљу утврђивања свих околности експлозије.

”Јутрос око 4.45 часова у ПС Котор Варош обратио се М.Б. и пријавио да је непосредно прије пријаве дошло до снажне експлозије у близини његовог стамбеног објекта и ауто-сервиса”, саопштила је ПУ Бањалука

Додају да су доласком на лице мјеста полицијски службеници потврдили наводе пријаве.

”Лице мјеста је обезбјеђено и у току је увиђај. Слиједи предузимање даљих мјера и радњи у циљу утврђивања свих околности наведене експлозије”, наводе у полицији.

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Тагови :

Експлозија

Котор Варош

ПУ Бањалука

детонација

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