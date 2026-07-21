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У саобраћајној несрећи у Требињу дијете задобило тешке повреде

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:49

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На подручју Требиња јуче су евидентиране три саобраћајне несреће, а у једној од њих тешке повреде је задобило дијете.

У поменутој саобраћајној несрећи су учествовали мотоцикл марке „Piaggio Beverly“, којим је управљала особа иницијала Р.А. и пјешак - малољетно дијете, које је задобило тешке тјелесне повреде - наводи се у саопштењу ПУ Требиње.

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О наведеном догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а полицијски службеници настављају даљи рад.

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Подијели:

Тагови :

Требиње

Саобраћајна несрећа

повријеђено дијете

ПУ Требиње

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