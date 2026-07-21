У саобраћајној несрећи у Требињу дијете задобило тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Требиња јуче су евидентиране три саобраћајне несреће, а у једној од њих тешке повреде је задобило дијете.
У поменутој саобраћајној несрећи су учествовали мотоцикл марке „Piaggio Beverly“, којим је управљала особа иницијала Р.А. и пјешак - малољетно дијете, које је задобило тешке тјелесне повреде - наводи се у саопштењу ПУ Требиње.
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О наведеном догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а полицијски службеници настављају даљи рад.
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