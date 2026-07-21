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Велика акција у Хрватској: Ухапшена полицајка, сумња се на цурење података

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:12

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У Задру је у току велика акција полиције, гдје се спроводе хапшења по налогу УСКОК-а.

Хапшења се одвијају на подручју Задарске жупаније и обухватају неколико особа за које постоји основана сумња да су починиле коруптивна кривична дјела.

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УСКОК ће, након саслушања осумњичених, донијети одлуку о даљем поступању у овом предмету, о чему ће благовремено обавијестити јавност.

Како незванично сазнаје Јутарњи лист, међу ухапшенима је и једна полицијска службеница за коју се сумња да је неовлаштено одавала податке из полицијског система.

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Тагови :

Хрватска

Задар

хапшење

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