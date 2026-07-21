Велика акција у Хрватској: Ухапшена полицајка, сумња се на цурење података

Аутор:АТВ редакција
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У Задру је у току велика акција полиције, гдје се спроводе хапшења по налогу УСКОК-а.
Хапшења се одвијају на подручју Задарске жупаније и обухватају неколико особа за које постоји основана сумња да су починиле коруптивна кривична дјела.
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УСКОК ће, након саслушања осумњичених, донијети одлуку о даљем поступању у овом предмету, о чему ће благовремено обавијестити јавност.
Како незванично сазнаје Јутарњи лист, међу ухапшенима је и једна полицијска службеница за коју се сумња да је неовлаштено одавала податке из полицијског система.
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