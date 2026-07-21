Пао договор у МУП-у: Стиже повећање плата и нови обрачун пензија

Аутор:АТВ редакција
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Плате свих запослених у МУП-у Републике Српске биће повећане за пет одсто од првог августа, саопштено је након састанка министра Жељка Будимира и синдиката.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем, на којем је разговарано о активностима које Министарство спроводи с циљем унапређења положаја запослених и даљег јачања капацитета МУП-а.
Саговорници су разговарали о повећању плата запосленима за пет одсто од првог августа, што представља наставак активности усмјерених на побољшање материјалног положаја припадника Министарства.
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Једна од тема састанка било је и усвајање Приједлога закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима. Овим измјенама омогућава се да сви пензионисани полицијски службеници имају ретроактивно право на нови обрачун пензије у складу са законом из две хиљаде деветнаесте године, према којем се лични коефицијент за пензију утврђује на основу пет најповољнијих година.
Министар Будимир и предсједник Савеза синдиката изразили су опредијељеност за наставак отвореног социјалног дијалога и партнерског односа, како би се заједничким дјеловањем очувала стабилност система и додатно ојачала ефикасност Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
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