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Пао договор у МУП-у: Стиже повећање плата и нови обрачун пензија

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:53

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем.
Фото: Уступљена фотографија

Плате свих запослених у МУП-у Републике Српске биће повећане за пет одсто од првог августа, саопштено је након састанка министра Жељка Будимира и синдиката.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем, на којем је разговарано о активностима које Министарство спроводи с циљем унапређења положаја запослених и даљег јачања капацитета МУП-а.

Саговорници су разговарали о повећању плата запосленима за пет одсто од првог августа, што представља наставак активности усмјерених на побољшање материјалног положаја припадника Министарства.

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Једна од тема састанка било је и усвајање Приједлога закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима. Овим измјенама омогућава се да сви пензионисани полицијски службеници имају ретроактивно право на нови обрачун пензије у складу са законом из две хиљаде деветнаесте године, према којем се лични коефицијент за пензију утврђује на основу пет најповољнијих година.

Министар Будимир и предсједник Савеза синдиката изразили су опредијељеност за наставак отвореног социјалног дијалога и партнерског односа, како би се заједничким дјеловањем очувала стабилност система и додатно ојачала ефикасност Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Повећање пензија

Жељко Будимир

Савез синдиката

пензије

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