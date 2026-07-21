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Шта значи ако на Светог Прокопија пада киша?

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:06

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Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

Свети Прокопије, који се прославља 21. јула, спада у тзв. огњене светитеље.

Иако се празник у народу поштује због заштите дјеце, породице и рудара, ратари и домаћини на данашњи дан са посебном пажњом гледају у небо.

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Уколико на Светог Прокопија падне киша, према старим народним вјеровањима, разлога за забринутост нема, јер је ријеч о изузетно добром знаку.

Благослов за усјеве и пресјецање љетне жеге

У народу се вјерује да киша на овај празник долази као благослов који натапа земљу измучену љетним врућинама. Сматра се да падавине на данашњи дан доносе богат род и напредак. Киша у овом периоду посебно погодује кукурузу, воћу и касним усјевима, па су стари говорили да Прокопијева киша пуни амбаре.

Такође, вјерује се да Свети Прокопије пресијеца највеће љетне жеге. Ако падне киша, наступа мирнији период без екстремних суша које би могле да осуше пољопривредне приносе.

Светац који зауставља радове

Свети Прокопије се у народу изузетно поштује, па су на данашњи дан строго забрањени тешки физички послови, нарочито копање и рад у пољу. Вјерује се да светац не дозвољава рад како би сачувао народ од непогода.

Врућине

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Ако на његов празник падне киша, у народу се то често тумачи као знак да је сам светац зауставио тежачке послове и подарио земљи неопходно освјежење. Домаћинима је то сигнал да дан проведу у миру, одмору и молитви за здравље породице.

Док се грмљавина и град на данашњи дан тумаче као опомена светитеља, мирна киша на Светог Прокопија носи искључиво поруку берићета, обиља и мирнијег наставка љета.

(Aloonline)

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Тагови :

Киша

падавине

Свети Прокопије

народно вјеровање

обичаји

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