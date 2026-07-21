Објављена листа најбољих европских земаља за пензионере: Ево ко је у врху

Аутор:АТВ редакција
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Док многи сањају да пензионерске дане проведу уз море или у неком мирном европском граду, избор идеалне земље не зависи само од климе. Висина пензије, квалитет здравствене заштите, трошкови живота и безбједност често имају много већи утицај на квалитет живота у трећем добу.
Управо зато све више пажње привлаче међународна истраживања која рангирају земље према условима које нуде пензионерима.
Како преноси бугарски портал Марица, Европа и даље доминира листама захваљујући развијеним здравственим системима, стабилним пензијама и високом квалитету живота.
Земље које предводе Глобал Ретиремент Индеx 2025
Глобал Ретиремент Индеx 2025 који оцијењује финансијску сигурност, здравствену заштиту, квалитет живота и материјални стандард, каже да се на врху европске листе налази Норвешка, испред Ирске, Швајцарске, Исланда, Данске, Холандије, Њемачке, Луксембурга и Словеније.
С друге стране, када се посматрају дестинације на које се страни пензионери најчешће селе, предност имају медитеранске земље. Грчка, Португал, Шпанија и Италија привлаче пензионере због блаже климе, споријег начина живота и повољнијих трошкова у односу на сјевер Европе.
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Посебно се истиче Грчка, која се у више међународних анализа нашла на самом врху као најпожељнија дестинација за пензионисање у 2026. години.
Разлог је једноставан - пензионери данас не бирају само висину примања. Важни су доступност љекара, безбједност, клима, трошкови становања и свакодневни квалитет живота.
Управо комбинација ових фактора одређује које земље важе за најпожељније мјесто за живот након завршетка радног вијека.
Занимљиво је да се међу најбоље оцијењеним европским земљама налазе и оне које нису прве асоцијације када се говори о пензионерском животу.
Док сјевер Европе предњачи по финансијској сигурности и организацији система, медитеранске државе освајају пензионере начином живота, климом и опуштенијом свакодневицом.
(телеграф)
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