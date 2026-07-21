У Манастиру Осовица прослављена храмовна слава Свети Прокопије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Манастиру Осовица код Српца данас је, уз присуство великог броја вјерника, свечано обиљежена храмовна слава Свети великомученик Прокопије.
Свету литургију служио је протојереј Миливој Топић уз саслужење свештенства и монаштва Епархије бањалучке, након чега је обављен славски обред.
Игуман манастира архимандрит Теофил рекао је да је празник и ове године обиљежен у молитвеном и достојанственом духу.
Он је подсјетио да се духовне свечаности у Осовици настављају 25. јула, када ће бити прослављен празник Чудотворне иконе Пресвете Богородице Тројеручице, а овогодишње обиљежавање биће посебно јер се навршава десет година од њеног доласка из манастира Хиландар.
Кум славе био је Перо Тубић са породицом, који је истакао да ова улога за њега има посебан значај, будући да учествује у обнови Манастира Осовица од самих почетака.
"Ја сам епархијски мајстор и столар. У договору са игуманом манастира сваке године сам са породицом кум манастирске славе. То за нас има неизмјеран значај и тешко је описати ријечима. Нама то значи све", поручио је Тубић.
Након литургије за вјернике је приређено послужење и дружење у манастирској порти, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
18
37
18
35
18
26
18
26
18
17
Тренутно на програму