Обиљежена слава храма Светог великомученика Прокопија на Мајевици

Аутор:АТВ редакција
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Празник Светог великомученика Прокопија обиљежен је на Мајевици, а посебно свечано је било у селу Јабланица код Лопара, гдје је прослављена слава цркве.
У храму Светог великомученика Прокопија литургију су служили протојереј-ставрофор Драгомир Лазаревић, протојереј Спасоја Радовановић и протонамјесник Остоја Дикић.
Након литургије, код споменика који се налази у порти цркве, служен је парастос погинулим борцима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату из села Јабланица.
Обиљежавању су присуствовали мјештани из Јабланице и околних села, начелник општине Лопаре Радо Савић, предсједник Скупштине општине Миленко Ристић и делегат српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимир Нешковић, преноси Срна
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