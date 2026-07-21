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Обиљежена слава храма Светог великомученика Прокопија на Мајевици

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:57

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Мајевица храм слава храма
Фото: Srna

Празник Светог великомученика Прокопија обиљежен је на Мајевици, а посебно свечано је било у селу Јабланица код Лопара, гдје је прослављена слава цркве.

У храму Светог великомученика Прокопија литургију су служили протојереј-ставрофор Драгомир Лазаревић, протојереј Спасоја Радовановић и протонамјесник Остоја Дикић.

Након литургије, код споменика који се налази у порти цркве, служен је парастос погинулим борцима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату из села Јабланица.

Обиљежавању су присуствовали мјештани из Јабланице и околних села, начелник општине Лопаре Радо Савић, предсједник Скупштине општине Миленко Ристић и делегат српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Желимир Нешковић, преноси Срна

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Тагови :

Мајевица

слава храма

Свети Прокопије

Лопаре

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