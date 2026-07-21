Најдужа пећина у БиХ крије тајне старе хиљадама година

Аутор:АТВ редакција
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Најдужа пећина у Републици Српској и БиХ Говјештица међу бројним је природним богатствима заштићеног Парка природе "Прача" на подручју општине Рогатица и уједно кањона истоимене ријеке.
Према истраживањима италијанских спелеолога, до сада утврђена дужина ове пећине износи 9.682 метра и претпоставља се да није коначна, што би требало да буде утврђено у будућим истраживањима, саопштено је из општине Рогатица.
Димензије Говјештице су због комплексног приступа унутрашњости постале познате савременом човјеку тек након 2010. године.
Истражени подземни пролази, који укључују језеро дужине 15 метара и неколико великих дворана, нису само значајни због својих димензија, већ имају природну, научну и естетску вриједност.
У пећини је пронађена велика колонија шишмиша од око хиљаду јединки, као и велики депозит костију пећинског медвједа чија је старост процијењена на више од 20.000 година.
Посебну тајну представљају још неидентификовани фосили на зидовима у неколико пролаза, који потичу из периода формирања стијена пећине.
Већина пећине прекривена је украсима велике естетске вриједности, како због облика тако и због њихових димензија.
Поједини пролази у пећини испуњени су кристалима калцита и необичним хеликтитима.
Осим Говјештице, ништа мање нису значајне и друге пећине у њеној близини.
Пећина Бања стијена са својих 1.200 метара убраја се међу најљепше пећине у Републици Српској и БиХ, а Голубовићка пећина са двоструко мањом дужином, такође, је изазов за истраживаче.
"Улазак у ове пећине дозвољен је искључиво уз претходну сагласност Шумског газдинства `Сјемећ` Рогатица као управљача заштићеног подручја и одговарајућу спелеолошку опрему", наводи се у саопштењу.
Парк природе "Прача" простире се на површини више од 4.000 хектара.
Долина ријеке Праче фасцинира стрмим литицама које на појединим мјестима прелазе висину од 400 метара, а подручје заштићеног парка је дом за 13 врста сисара и чак 85 врста птица, од којих су многе заштићене, истичу из општине Рогатица.
Подземни свијет, спектакуларни видиковци, траса некадашње пруге уског колосијека са двадесетак тунела, те остаци средњовијековног града Борча и стећци само су дио разлога да се посјети овај јединствени парк природе, преноси Срна.
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