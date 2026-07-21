Град забијелио Невесиње, начињена велика штета у воћњацима

Аутор:АТВ редакција
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Снажно олујно невријеме праћено градом величине ораха, а мјестимично и мањих јаја, погодило је данас Невесиње и околна села, причинивши огромну материјалну штету на пољопривредним усјевима, возилима и инфраструктури.
Јака киша праћена грмљавином прешла је у интензиван и крупан град.
Приликом удара крупног града страдао је велики број садница и воћа, потврдили су за АТВ Невесињци.
Да је ријеч о незапамћеном невремену за Срну је потврдио начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић, наводећи да су посљедице катастрофалне.
"Град је био величине ораха, а понегдје и мањих јаја. Штета је огромна. Оштећен је велики број аутомобила, на многим возилима полупани су вјетробрани, стакла и лимарија. Дошло је и до плављења појединих улица, јер је град зачепио канализациону мрежу", истакао је Авдаловић за Срну те је потврдио да их сутра ујутро чека засједање Штаба за ванредне ситуације како би се процијенила штета и указала помоћ становницима Невесиња.
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