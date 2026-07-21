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Служен парастос за десет погинулих бораца из Разбој Лијевча

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:39

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Парастос Разбој Лијевча 21.7.2026.
Фото: Srna

У Разбој Лијевчу код Српца данас је служен парастос за 10 бораца из овог мјеста који су у Одбрамбено-отаџбинском рату дали живот за Републику Српску.

У Одбрамбено-отаџбинском рату учествовало је 200 бораца из Разбој Лијевча.

Парастос је служен код споменика борцима погинулим у протеклом и Народноослободилачком рату.

Свијеће су запалиле и цвијеће положиле породице погинулих бораца, делегације општине Србац на челу са предсједником Скупштине општине Србац Дејаном Девићем, Борачке организације општине Србац, Мјесне борачке организације Разбој Лијевче, Полицијске станице Србац, Мјесне заједнице Разбој Лијевче, те Удружења СУБНОР-а Србац.

Предсједник Борачке организације општине Србац Горан Плотан истакао је да је до краја септембра у плану да буде завршена израда књиге под називом "Споменица", која ће садржавати имена 147 бораца са подручја ове општине који су своје животе дали за Републику Српску.

Он је нагласио да ће књига бити трајно свједочанство о страдању и херојству србачких бораца, као и подсјетник будућим генерацијама на њихову жртву.

Плотан је подсјетио да ова организација настоји да помогне борцима којима је подршка потребна, кроз фонд солидарности.

"У овој години додијелили смо 14 пакета помоћи, а надамо се да ћемо до краја године реализовати још три. Наш циљ је да помогнемо борцима, али и да његујемо сјећање на све оне који су страдали у протеклом рату", навео је Плотан, преноси Срна.

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Тагови :

служен парастос

Разбој Лијевча

Војска Републике Српске

Србац

Република Српска

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