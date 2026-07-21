Беба у Њемачкој умрла од глади, родитељи доживотно осуђени!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Покрајински суд у граду Ицех у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн осудио је на доживотну казну затвора родитеље који су своју четворомјесечну бебу оставили да умре од глади у Брунсбителу, оцијенивши да је ријеч о убиству уз тешко злостављање особе која је била под њиховом заштитом.
Предсједавајући судија Јохан Лохман рекао је приликом изрицања пресуде да случај "оставља човјека без ријечи", пренио је Шпигел.
Судско вијеће утврдило је да је доказано да су оптужени, који су у вријеме злочина имали по 24 године, у септембру 2025. године у свом стану толико занемарили бебу да је она преминула 26. септембра.
Обдукцијом је тада утврђено да је дијете умрло од посљедица изгладњивања.
Родитељи признали да су одлагали одлазак љекару
Тужилаштво је тражило осуђујућу пресуду за убиство, оцијенивши да је испуњен елемент окрутности као отежавајућа околност.
Према наводима тужилаштва, родитељи нису обезбиједили довољно хране и течности за дјевојчицу рођену у мају 2025. године и свјесно су прихватили могућност да дијете неће преживјети.
Током суђења родитељи су говорили о тешкоћама са којима су се суочавали у бризи о беби.
Они имају и близанце који су у вријеме смрти дјетета имали три године.
"Стално сам имао осјећај да не успијевам да будем правичан према дјеци", рекао је отац, додајући да се не сјећа читавог мјесеца у којем је дијете преминуло, све до самог дана смрти.
Мајка је пред судом рекла да су родитељи око двије недјеље прије смрти примијетили да беба губи на тежини, наводећи да су тада одлучили да је чешће доје и додатно хране.
Према њеним ријечима, иако дијете није прихватало флашицу, родитељи су одложили одлазак код педијатра, правдајући то тиме да су и њихови близанци раније имали осцилације у тежини.
Мајка је такође рекла да се њена преоптерећеност обавезама огледала и у пропуштању заказаних прегледа код љекара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
21
20
21
10
21
09
21
05
21
04
Тренутно на програму