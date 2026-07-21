Од Ленчета до свјетске славе: Животна прича Оливере Катарине

Аутор:АТВ редакција
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Легендарна глумица, пјевачица и књижевница Оливера Катарина преминула је данас у 87. години у Београду.
Рођена као Оливера Петровић 5. марта 1940. године, важила је за једну од највећих умјетница које је изњедрила некадашња Југославија.
Још као дјевојчица показивала је изузетан таленат за умјетност, а након школовања у Београду дипломирала је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију.
Прве велике успјехе остварила је у позоришту, а потом је постала једно од најпрепознатљивијих лица југословенске кинематографије.
Свјетску славу стекла је улогом Ленчета у култном филму „Скупљачи перја“ редитеља Александра Петровића, који је освојио Гран при жирија у Кану и био номинован за Оскара.
Поред глуме, изградила је и изузетно успјешну музичку каријеру, изводећи традиционалне српске пјесме, романсе и шансоне широм Европе.
Наступала је у најпрестижнијим концертним дворанама, укључујући париску Олимпију, а пјевала је и на затварању Филмског фестивала у Кану.
Током каријере објавила је бројне синглове и албуме, пјевајући на више језика и у различитим музичким жанровима.
Умјетничко презиме Катарина додала је свом имену након смрти мајке, а иза себе је оставила и мемоарску књигу „Аристократско стопало“ те збирку поезије „Бијели бадњаци“.
Остварила је запажене улоге у филмовима „Скупљачи перја“, „Сан“, „Гоја“, „Биће скоро пропаст свијета“ и „Mark of the Devil“, за које је добила бројна признања у земљи и иностранству.
Филмски критичари сматрали су је једном од најзначајнијих глумица југословенске кинематографије, а публика је памтила по снажном карактеру, јединственом гласу и препознатљивој сценској појави.
Њено име остаће трајно уписано у историју српског и југословенског филма и музике, а њен умјетнички допринос наставиће да инспирише нове генерације.
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