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Од Ленчета до свјетске славе: Животна прича Оливере Катарине

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 22:40

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Преминула умјетница Оливера Катарина
Фото: YouTube/printscreen

Легендарна глумица, пјевачица и књижевница Оливера Катарина преминула је данас у 87. години у Београду.

Рођена као Оливера Петровић 5. марта 1940. године, важила је за једну од највећих умјетница које је изњедрила некадашња Југославија.

Још као дјевојчица показивала је изузетан таленат за умјетност, а након школовања у Београду дипломирала је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију.

Прве велике успјехе остварила је у позоришту, а потом је постала једно од најпрепознатљивијих лица југословенске кинематографије.

Свјетску славу стекла је улогом Ленчета у култном филму „Скупљачи перја“ редитеља Александра Петровића, који је освојио Гран при жирија у Кану и био номинован за Оскара.

Поред глуме, изградила је и изузетно успјешну музичку каријеру, изводећи традиционалне српске пјесме, романсе и шансоне широм Европе.

Наступала је у најпрестижнијим концертним дворанама, укључујући париску Олимпију, а пјевала је и на затварању Филмског фестивала у Кану.

Током каријере објавила је бројне синглове и албуме, пјевајући на више језика и у различитим музичким жанровима.

Умјетничко презиме Катарина додала је свом имену након смрти мајке, а иза себе је оставила и мемоарску књигу „Аристократско стопало“ те збирку поезије „Бијели бадњаци“.

Остварила је запажене улоге у филмовима „Скупљачи перја“, „Сан“, „Гоја“, „Биће скоро пропаст свијета“ и „Mark of the Devil“, за које је добила бројна признања у земљи и иностранству.

Филмски критичари сматрали су је једном од најзначајнијих глумица југословенске кинематографије, а публика је памтила по снажном карактеру, јединственом гласу и препознатљивој сценској појави.

Њено име остаће трајно уписано у историју српског и југословенског филма и музике, а њен умјетнички допринос наставиће да инспирише нове генерације.

(Глас Српске)

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Тагови :

преминула Оливера Катарина

умјетница

глумица

Пјевачица

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