Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

Аутор:АТВ редакција
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Јавни рат између Станије Добројевић и њеног бившег вјереника Асмина Дурџића достигао је врхунац током суперфинала ријалитија „Елита 9“, када су пред камерама изнесене шокантне тврдње о наводном хонорару старлете.
Станија Добројевић однијела је побједу у деветој сезони „Елите“ и освојила главну награду од 100.000 еура, али је током финала у центру пажње била и тврдња њеног бившег партнера да је за учешће у ријалитију наводно добила чак 400.000 еура.
Након осам година паузе од ријалити формата, Станија се вратила пред камере како би изнијела своју страну приче о вези с Асмином Дурџићем. Истакла је да је кроз тај однос прошла тежак период и да је жељела да јавност чује и њену верзију догађаја.
– Жељела сам да дођем овдје, у епицентар медија, како би се чула и моја страна приче. Када сам била у Америци, наишла сам на погрешног човјека – Асмина, и то баш онда када сам највише жељела да оснујем породицу – рекла је Станија.
Међутим, Асмин није остао дужан бившој вјереници. Током њиховог сукоба изнио је тврдње да ни Станија ни Анели Ахмић, која је освојила друго мјесто, не заслужују побједу јер су, како је рекао, популарност стекле кроз причу повезану с њим.
– Показао сам да су Анели и Станија исте. Обје су ушле преко моје приче. Анели прича како треба да побиједи, а годинама је зарађивала на основу мене, док је Станија узела невјероватних 400.000 еура и онда треба да побиједи – поручио је Асмин.
Његове ријечи изазвале су бурну реакцију код Станије, која је одмах затражила доказ за изнесене тврдње.
– Докажи тих 400.000 еура! Видјеће се све када изађем. Докажи то, али добро... нека ти буде – поручила је видно изнервирана Станија.
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Након завршетка финала, Станија је славила побједу и награду од 100.000 еура, док је друго мјесто припало Анели Ахмић. Ипак, прича о наводном хонорару и сукоб с Асмином остали су једна од главних тема након завршетка ријалитија.
(Аваз)
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