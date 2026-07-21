Ђани завршио у болници: Огласила се његова супруга и открила у каквом је здравственом стању

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је пјевачу Радиши Трајковиу Ђанију нагло позлило током боравка у Бечу. Он је хитно превезен у болницу.
Како сазнају медији, Ђани је повраћао и осјећао се веома лоше, због чега је потражио љекарску помоћ.
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Након прегледа, љекари су процијенили да је највјероватније ријеч о тровању, па је пјевач задржан на болничком лијечењу како би примио одговарајућу терапију и био под надзором медицинског особља.
Медији су контактирали његову супругу Слађу да каже шта се догодило а она је открила у каквом је стању пјевач.
"Да ли је тровање добио, да ли нешто, али у Бечу је у болници и океј је. Па добро је, нисам нешто много хтјела да га смарам, нервозан је."
"Пријатељ је наш тамо и рекао је да није страшно али да мора да остане у болници, јер има пет стентова да не могу тек тако да га пусте. Није ништа страшно. Појео је нешто сигурно...нисам била с њим не знам све..ја сам у Београду. Нису ни мени хтјели да причају да ме плаше морали су ипак да ми кажу."
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За сада није познато како је дошло до наводног тровања, али је јасно да му сви желе брзи опоравак и да се што прије врати наступима који га чекају током љетне сезоне.
(Телеграф)
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