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Ђани завршио у болници: Огласила се његова супруга и открила у каквом је здравственом стању

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:20

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Ђани
Фото: Youtube/Pink.rs

Синоћ је пјевачу Радиши Трајковиу Ђанију нагло позлило током боравка у Бечу. Он је хитно превезен у болницу.

Како сазнају медији, Ђани је повраћао и осјећао се веома лоше, због чега је потражио љекарску помоћ.

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Након прегледа, љекари су процијенили да је највјероватније ријеч о тровању, па је пјевач задржан на болничком лијечењу како би примио одговарајућу терапију и био под надзором медицинског особља.

Медији су контактирали његову супругу Слађу да каже шта се догодило а она је открила у каквом је стању пјевач.

"Да ли је тровање добио, да ли нешто, али у Бечу је у болници и океј је. Па добро је, нисам нешто много хтјела да га смарам, нервозан је."

"Пријатељ је наш тамо и рекао је да није страшно али да мора да остане у болници, јер има пет стентова да не могу тек тако да га пусте. Није ништа страшно. Појео је нешто сигурно...нисам била с њим не знам све..ја сам у Београду. Нису ни мени хтјели да причају да ме плаше морали су ипак да ми кажу."

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За сада није познато како је дошло до наводног тровања, али је јасно да му сви желе брзи опоравак и да се што прије врати наступима који га чекају током љетне сезоне.

(Телеграф)

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Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

Пјевач

болница

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