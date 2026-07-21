Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Аутор:АТВ редакција
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Шпанске власти забраниће пушење у баштама кафића и ресторана, али ће проширити просторе у којима ће бити дозвољено пушење и увешће исте регулативе за електронске цигарете, изјавила је шпански министар здравља Моника Гарсија.
Она је рекла да је план да Шпанија постане лидер у контроли дуванских производа, након раније усвојених реформи којима је забрањено пушење у канцеларијама и затвореним дијеловима кафића и ресторана.
Гарсија је истакла да су се "времена промијенила", да су се појавили нови производи и да су сада другачије потребе јавног здравства.
Према њеним ријечима, дуван је узрок смрти око 140 људи дневно у Шпанији, односно 50.000 годишње.
Гарсија је додала да је око 30 одсто случајева рака у Шпанији повезано са кориштењем дуванских производа.
Ројтерс напомиње да је већ састављен нацрт релевантног закона, који мора да одобри веома подијељени парламент, преноси Срна.
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