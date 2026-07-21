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Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 17:20

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Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Шпанске власти забраниће пушење у баштама кафића и ресторана, али ће проширити просторе у којима ће бити дозвољено пушење и увешће исте регулативе за електронске цигарете, изјавила је шпански министар здравља Моника Гарсија.

Она је рекла да је план да Шпанија постане лидер у контроли дуванских производа, након раније усвојених реформи којима је забрањено пушење у канцеларијама и затвореним дијеловима кафића и ресторана.

Гарсија је истакла да су се "времена промијенила", да су се појавили нови производи и да су сада другачије потребе јавног здравства.

Према њеним ријечима, дуван је узрок смрти око 140 људи дневно у Шпанији, односно 50.000 годишње.

Гарсија је додала да је око 30 одсто случајева рака у Шпанији повезано са кориштењем дуванских производа.

Ројтерс напомиње да је већ састављен нацрт релевантног закона, који мора да одобри веома подијељени парламент, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

забрана пушења

цигарете

Шпанија

забрана

дувански дим

Моника Гарсија

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