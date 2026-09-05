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Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

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05.09.2026 14:43

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Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе
Фото: АТВ

Гатачка полиција идентификовала је и ухапсила лица иницијала М.М. и Ђ.К. због сумње да су починиле кривична дјела насилничко понашање и помагање учиниоцу након извршеног кривичног дјела.

Лице иницијала М.М. се сумњичи да је путничким аутомобилом марке „Audi A4“ под пуном брзином ушло у круг једног предузећа којом приликом је оштетило капију, док се лице иницијала Ђ.К. сумњичи да је сакрило путнички аутомобил којим је кривично дјело извршено.

Брзом реакцијом полиције, ухапшени су починиоци, а случај је пријављен око 3 часа иза поноћи. Лице иницијала М.М. је било под дејством алкохола, док је лице иницијала Ђ.К. било под дејством опојних дрога како незванично сазнаје АТВ.

Такође, како незванично сазнајемо, полиција је пронашла и возило, којим су починиоци под пуном брзином улетили у круг РиТЕ Гацко.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму све мјере и радње с циљем документовања наведених кривичних дјела, саопштили су из ПУ Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гацко

Полиција

хапшење

Насиље

ОЈТ Требиње

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Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

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